لوغريت يعتذر

قدّم رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغريت، اعتذاره لنجم الكرة الفرنسية زين الدين زيدان، بعد التصريحات الأخيرة التي أطلقها في حق زيزو.

وقال لوغريت، في بيان لوكالة الأنباء الفرنسية، بحسب ما نقلته صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "أود أن أعتذر عن هذه التصريحات التي لا تعكس إطلاقا أفكاري ولا تقديري لزيدان كلاعب ومدرب".

واعترف لوغريت بأن تصريحاته الأخيرة بشأن زيدان خرقاء وخلقت سوء تفاهم، وأوضح: "لم يكن ينبغي أن أجري ذلك الحوار.. زين الدين زيدان هو معلم لكرة القدم الفرنسية.. أعترف أنني قدمت بعض الملاحظات المحرجة التي أدت إلى سوء فهم"،

وختم: "زيدان يعرف حجم التقدير الكبير الذي أكنه له، مثل كل الفرنسيين".

وكان لوغريت قد قلل من احترام زيدان، في تصريحات غريبة أدلى بها أمس الأحد، لإذاعة "آر إم سي" الفرنسية، وذلك في حديثه عن تجديد عقد المدرب ديدييه ديشامب مع المنتخب الفرنسي حتى عام 2026، ومستقبل زيدان حاليا، بعدما كان زيزو مرشحا لتدريب منتخب بلاده.