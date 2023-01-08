فتح 114 نقطة بيع للحوم في رمضان

كشف المدير العام للإنتاج الفلاحي والناطق الرسمي لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، مسعود بن دريدي، أنه سيتم فتح 114 نقطة بيع للحوم الحمراء والبيضاء خلال شهر رمضان.

وقال بن دريدي لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى الإذاعية اليوم الإثنين إن "وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وضعت استراتيجية لمرافقة الموالين والمنتجين على مدار السنة، بالتنسيق مع كافة الفاعلين في هذا المجال، من أجل توفير هذه المادة الحيوية للمستهلك خاصة خلال الشهر الفضيل الذي أصبح على الأبواب، مع وضع استراتيجية لتطوير هذه الشعبة".

كما أردف أن "نسبة الاستهلاك لهذه المادة يقدر ما بين 45 و50 ألف طن شهريا وأن هذه الكمية مرشحة للارتفاع خلال شهر رمضان". وأضاف أنه "سيتم استيراد كميات كبيرة من اللحوم، تحسبا لشهر رمضان الذي يعرف إقبالا كبيرا على هذه المادة، مع استيراد أبقار للتسمين وأخرى للذبح وتسهيل عملية وصول اللحوم من الجنوب إلى المناطق الشمالية بأسعار معقولة ومدروسة".