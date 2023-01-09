شرطة المدية تطيح بشبكة إجرامية تقودها عشرينية

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثالث بالمدية في عمليتين متفرقتين، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية من بين أفرادها فتاة عشرينية، كانت تستغل سيارة أجرة للتنقل وسط أحياء مدينة المدية لترويج السموم.

فيما تم في عملية ثانية التي جاءت استغلالا لمعلومات من طرف عناصر الضبطية القضائية لنفس المصلحة، عن تواجد شخصين مشتبه فيها يقومان بترويج المؤثرات العقلية بأحد أحياء مدينة المدية، وبناء على المواصفات المقدمة بشأنهما تم التعرف عليهما، ليتم وضع خطة أمنية للإطاحة بهما، أين تم توقيفهما في حالة تلبس من طرف عناصر الشرطة بالزي المدني، وأسفرت العمليتان عن حجز كمية من المؤثرات العقلية، وأدوات تستعمل في تقطيع المخدرات، بالإضافة إلى مبالغ مالية من عائدات الاتجار في السموم.

وقد تم تقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية الذي أمر بإيداعهم مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالمدية عن قضية حيازة المؤثرات العقلية لغرض العرض.