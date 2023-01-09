قطاع التربية: جديد الخدمات الاجتماعية

كشف رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لمستخدمي التربية، عبد القادر حمادوش، أن اللجان الولائية انتهت من تنظيم رحلات العمرة لجميع المستخدمين الذين أودعوا ملفاتهم، كما استفاد الموظفون من مختلف الأسلاك من رحلات داخلية وخارجية، بعد أكثر من سنتين من التجميد بسبب جائحة كوفيد 19. وتقرر رسميا في هذا الإطار، يضيف المتحدث، التكفل الكلي بتذكرة رحلة الحج لكل مستخدمي القطاع الذين سيفوزون في قرعة حج 2023، لتكون تذكرة الطائرة مجانية لأول مرة في تاريخ الخدمات الاجتماعية.

كشف رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لمستخدمي التربية، عبد القادر حمادوش، في تصريح لـ"الخبر"، أمس، أنه تم الانتهاء من صب كل الاعتمادات المالية في حسابات اللجان الولائية وتسوية كل الملفات العالقة بعنوان 2022، خاصة تلك المتعلقة بالجانبين الاجتماعي والصحي. واستفاد موظفو القطاع، في هذا الإطار، من تعويضات الأشعة ومختلف تكاليف العلاج، فيما تم توزيع المنح على مستحقيها من الأرامل واليتامى، إضافة إلى تمكين الراغبين في الحصول على سلفة مالية من ذلك.

وقال المتحدث ذاته إن اللجان الولائية عبر الوطن "أفرجت" عن كل الرحلات الداخلية والخارجية، بما فيها العمرة، بعد أكثر من سنتين من التجميد، على خلفية استمرار تفشي جائحة كوفيد 19، حيث تم ضخ الأظرفة المالية للجان الولائية، لتشرع في عملها فوريا قصد تسوية كل الملفات العالقة، وكان للمرأة الأرملة لموظف القطاع الحظ الأوفر بعد قرار تمكينها من الاستفادة من الامتيازات المقدمة لمستخدمي التربية، بما فيها تخفيض سعر العمرة بنسبة 50 بالمائة، وهو قرار اتخذته الجمعية العامة المنعقدة مؤخرا.

وبعد طول انتظار، استفاد عمال القطاع، يقول حمادوش، من رحلات داخلية، سواء تعلق الأمر بموسم الاصطياف أو رحلات متنوعة، إضافة إلى السفريات إلى الخارج، حيث تكفلت اللجنة بمبلغ خمسة ملايين سنتيم، في انتظار التعاقد مع مركبات الحمامات المعدنية بأسعار "معقولة" يحظى خلالها عمال التربية بتخفيضات تقرها لجنة الخدمات وتحددها لاحقا.

وبعد رحلات العمرة، تقرر رسميا، يضيف رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية، عبد القادر حمادوش، التكفل التام بتذكرة رحلة الحج لكل الموظفين والمتقاعدين الذين سيفوزون في عملية القرعة، حيث ستكون الرحلة مجانية على عاتق اللجنة. وعلى مستوى النشاطات الرياضيات التي طالها هي أيضا التجميد بسبب كوفيد 19، يضيف محدثنا، سجل عودة الدورات عبر الوطن، حيث تم تنظيم دورة في كرة القدم على المستوى الجهوي في الجنوب الشرقي والغربي ومختلف ولايات الغرب، في انتظار أن تشمل العملية مناطق الوسط، مشيرا إلى أن اللجنة استلمت رسميا مركز الراحة في ولاية بومرداس، ومن المنتظر، حسبه، افتتاحه بداية موسم الاصطياف أمام موظفي القطاع الراغبين في الاستفادة من خدمات هذا الهيكل الجديد.

معلوم أن الجمعية العامة للجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، المنعقدة في أكتوبر المنصرم، اتخذت قرارا بتمكين موظفي القطاع من قرض مالي بقيمة 100 مليون سنتيم لاقتناء سيارة، على أن يدفع المعني ما تبقى من تكلفتها، حيث تم استقبال الملفات بعد أن تم تخصيص غلاف مالي "مهم" ضمن ميزانية اللجنة لهذا الملف، لاقتناء حوالي 2000 سيارة.