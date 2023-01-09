العاصمة: توقيف مروج المخدرات الصلبة بسيدي امحمد

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري السادس "شارع الشهداء" بأمن المقاطعة الإدارية سيدي امحمد، مشتبها فيه من ذوي السوابق القضائية لتورطه في قضية الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة، حسبما أفاد به، اليوم الإثنين، بيان لذات المصالح.

وأوضح نفس المصدر، أن مصالح الأمن عالجت قضية تتعلق بالإتجار غير المشروع بالمخدرات (القنب الهندي) والمؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة من نوع كريستال والهيروين، وكذا الحيازة على أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي مع توقيف مشتبه فيه. وتعود حيثيات القضية إلى معلومة مؤكدة وصلت لعناصر الأمن الحضري مفادها وجود شخص مسبوق قضائيا في قضايا المتاجرة وترويج المخدرات، حيث يقوم ببيعها في الأوساط الشبانية بمن فيهم القصر في الحي السكني محل إقامته.

وبالتنسيق الدائم مع النيابة المختصة إقليميا وتنفيذا لإذن بالتفتيش، تمكنت عناصر الأمن الحضري من توقيف المشتبه فيه مع ضبط 120 قرص مؤثر عقلي و3 لفافات من المخدرات الصلبة (هيروين) بوزن (0.26) و3 لفافات من المخدرات الصلبة (كريستال) بوزن 1.3غ، وقطع من القنب الهندي. كما سمحت العملية بحجز 4 قارورات تحتوي محلولا مخدرا و2 أسلحة بيضاء محظورة و4 هواتف نقالة، إلى جانب مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر بـ 5300 دج من عائدات الترويج. وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا، حسب ذات البيان.