التوقيع على اتفاقية الحج بين الجزائر والسعودية

شارك، اليوم الإثنين، وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، في فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 1444_2023 الذي ينعقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من 09 إلى 12 جانفي 2023، على رأس وفد هام يتكون من سعادة سفير الجزائر بالمملكة العربية السعودية علي بوغازي، والمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة أحمد سليماني ومدير التنظيم والشؤون القانونية والتعاون يوسف حفصي.

وحسب بيان الوزارة، فقد تم اليوم التوقيع على الاتفاقية الخاصة بترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1444هـ /2023م، بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.