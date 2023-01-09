المنتخب الوطني يحل ببولندا

حل المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد، اليوم الاثنين، بالعاصمة البولندية وارسو للمشاركة في بطولة العالم- 2023، المقررة من11 إلى 29 يناير ببولونيا والسويد، حسبما أعلنته الاتحادية الجزائرية للكرة اليد.

وأفاد المصدر أن الوفد الجزائري -بقيادة رئيسة الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، كريمة طالب والنائب الأول، قاضي عبد القادر-، توجه بعدها إلى مقر إقامته.

وقد تنقل الفريق الوطني إلى العاصمة البولونية، مباشرة من تونس بعد خوضه لمباراتين وديتين، أمام نظيره التونسي ( خسارتان:32- 30 و 29- 23 ).

ومن مجموع 19 لاعبا وجه لهم المدرب الوطني، رابح غربي الدعوة للمشاركة في المونديال، سجل غياب عنصر واحد عن المجموعة وهو، الظهير الأيسر، مسعود بركوس، المصاب على مستوى الكعب في الدورة الدولية بكارباتي ببودابست ( رومانيا).

وأشارت الهيئة الفيدرالية إلى أن قائد المنتخب الوطني -الذي غاب عن الوديتين أمام المنتخب التونسي-، لم يشف من إصابته على الرغم من المجهودات التي بذلها الطاقم الطبي لتسريع عودته إلى الميدان. ويخوض ممثلو الجزائر الطبعة الـ28 لبطولة العالم ببولونيا، ضمن المجموعة الخامسة، إلى جانب قطر، صربيا وألمانيا.

ويستهل المنتخب الجزائري المونديال بمواجهة، صربيا يوم الجمعة 13 يناير بقاعة سبوداك بكاتوويس (بولونيا)، ثم قطر بطل آسيا، يوم الأحد 15 يناير في نفس القاعة.

وينهي السباعي الجزائري الدور التمهيدي، أمام ألمانيا يوم 17 يناير دائما في نفس القاعة.