سفير الجزائر بياوندي يستقبل إيتو

استقبل سفير الجزائر في الكاميرون، ماحي بومدين، صباح اليوم الإثنين، رئيس الاتحادية الكاميرونية لكرة القدم، صامويل إيتو ، بمقر السفارة في ياوندي.

وحسب بيان الاتحادية الكاميرونية فإن اللقاء دام لأكثر من ساعة، وناقش فيه الطرفان عدة مواضيع ذات اهتمام مشترك، لا سيما مشاركة الكاميرون في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين المقرر إقامتها من 13 جانفي إلى 4 فيفري 2023 في الجزائر.

ووفق ذات المصدر أكد سفير الجزائر لرئيس الاتحاد الكاميروني أن السلطات الجزائرية اتخذت كافة الترتيبات الأمنية من أجل المشاركة السلسة للكاميرون في هذه المسابقة على التراب الجزائري، واغتنم هذه الفرصة ليكرر روابط الصداقة القائمة بين الجزائر والكاميرون.

ويعد هذا اللقاء الأول بين إيتو ومسؤول جزائري منذ تداعيات لقاء العودة من الدور الفاصل المؤهل إلى مونديال قطر، كما يأتي أياما قليلة قبل انطلاق "شان" الجزائر.