Ces légendes africaines sont attendues à Alger

Le comité local d’organisation du championnat d’Afrique des joueurs locaux a révélé la présence de nombreuses légendes de football africain à cet évènement qui se déroulera en Algérie.

Les ivoiriens Yaya Touré et Dédier Drogba, le nigérien Jay-Jay Okocha, le sénégalais El Hadji Diouf et le ghanéen Asamoah Gyan, ainsi que le tunisien Karim Haggi ont tous été invité à cet évènement sportif, précise le comité local d’organisation du championnat d’Afrique des joueurs locaux sur sa page officielle sur Facebook.

La cérémonie d’ouverture de la CHAN se déroulera ce vendredi au stade Nelson Mandala à Alger, en présence du président de la FIFA Gianni Infantino et le président de la CAF Patrice Motsepe.