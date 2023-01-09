ضربة موجعة للمهاجم بن بوعلي

تلقى المهاجم الجزائري الشاب لنادي شارل لوروا البلجيكي نذير بن بوعلي ضربة موجعة بعدما تأكدت خطورة الإصابة التي تعرض لها مساء السبت في البطولة البلجيكية.

وحسب ما أعلن ناديه فإن صاحب الـ22 عاما سيغيب حتى نهاية الموسم بعدما بينت الفحوصات تعرضه إلى تمزق في الرباط الصليبي على مستوى ركبته اليسرى.

وأكدت الصحافة البلجيكية أنه سيتعين على إدارة شارل لوروا العثور على مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الحالية لتعويض الغياب الطويل لبن بوعلي.

وكان اللاعب السابق لنادي بارادو قد التحق بالنادي البلجيكي بداية هذا الموسم بعدما توج هدافا للبطولة الوطنية الموسم الماضي.