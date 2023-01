Entré au jeu à la mi-temps pour inverser la rencontre face à Eupen samedi dernier, l'attaquant algérien a dû sortir du terrain 25 minutes plus tard.

Très mauvaise nouvelle pour le Sporting de Charleroi et Nadhir Benbouali.

L'attaquant souffre d’une rupture des ligaments croisés et devra se faire opérer prochainement.

Son indisponibilité est évaluée à six mois et sa saison est d'ores et déjà terminée.



