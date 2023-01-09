منافس "الخضر" ينهزم أمام المغرب

انهزم المنتخب الإثيوبي المحلي، اليوم الإثنين، أمام نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف في إطار التحضيرات لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي تستضيفها الجزائر في الفترة الممتدة من 13 جانفي إلى 4 فيفري 2023.

وتعتبر هذه المقابلة الثانية بين المنتخبين حيث سبق لأسود الأطلس الفوز على الإثيوبيين بهدف دون مقابل، أول أمس السبت.

ويقيم المنتخب الإثيوبي تربصا تحضيريا في مدينة الرباط المغربية قبل السفر إلى الجزائر العاصمة للمشاركة في المنافسة القارية.

ويتواجد المنتخب الإثيوبي في المجموعة الأولى (العاصمة) رفقة المنتخب الوطني، الموزمبيق وليبيا، في ينافس المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة (قسنطينة) رفقة السودان، غانا ومدغشقر.