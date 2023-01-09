هذا هو موعد دخول ترامواي مستغانم حيز الخدمة

عقد، اليوم الإثنين، والي ولاية مستغانم، عيسى بولحية، اجتماعا حول مشروع ترامواي المدينة، لضبط المواعيد النهائية لدخوله حيز الخدمة فعليا.

وأفادت صفحة ولاية مستغانم في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أن "هذا الاجتماع حضره كل من الرئيس المدير العام لشركة ميترو الجزائر EMA، المدير العام لشركة CITAL ومدير وحدة شركة سيترام لتسيير خطوط ترامواي SETRAM. أين وضعت الترتيبات الأخيرة لدخول قطار مدينة مستغانم حيز الخدمة فعليا ونقل المواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك أي نهاية شهر مارس المقبل".

وبعد إطلاعه على آخر المستجدات ورزنامة العمل المحددة أكد والي الولاية أن "المشروع عرف تأخرا كثيرا نظير عدة عوامل لكن تم تدارك الوضع، واكتملت الأشغال نهائيا من طرف شركة كوسيدار شهر جويلية الماضي بشكل جيد وبسواعد وخبرات جزائرية بعدما تخلت عنه الشركة الاسبانية".

وأضاف الوالي أنه تم توظيف إلى غاية اليوم 120 عامل من طرف شركة التسيير وهم في مرحلة التكوين في مختلف التخصصات، كما تم الاتفاق خلال الاجتماع كذلك على تكليف شركة كوسيدار بتأهيل المساحات الخضراء على طول المسار ( 14 كلم) تحسبا لدخول الترامواي حيز الخدمة، وإعداد وعرض مخطط السير الجديد لتنظيم حركة المرور وإشارات المرور ابتداء من هذا الشهر لكي يتعود عليها سائقي المركبات مع التحسيس والتوعية لتفادي الحوادث، وبداية من 15 فيفري سيسير الترامواي بجميع العربات على طول المسار.

وختم المصدر أن كل الأنظمة الرقمية سيتم ضبطها نهائيا ابتداء من الأسبوع المقبل كما ستكتمل فترة تكوين 30 سائق مختص لعربات ترامواي لينتقل إلى سرعة السير المتوسطة.