القاتل الصامت يتسبب في مجزرة بعدة ولايات

لقي اليوم 17 شخصا مصرعهم اختناقا بغاز أحادي الكربون، بكل من مستغانم، سطيف، المسيلة.





ففي ولاية مستغانم تم تسجيل حالتي وفاة بغاز المدينة المتسرب من الأنبوب داخل مسكن عائلي بشارع 39 بلعياشي بلحاج عرصة بلدية مستغانم ولاية مستغانم، حسب ما افادت به مصالح الحماية المدنية، التي دخلت في حدود الساعة السابعة و10 دقائق مساء لنقل الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وسجلت اثقل حصيلة بولاية المسيلة، فجاء في بيان مصالح الحماية المدنية لولاية المسيلة "تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بوسعادة يوم 2023/01/09 على الساعة 21سا 32 د وسط بلدية بوسعادة من اجل حادث اختناق تسعة اشخاص بشقة تتراوح أعمارهم بين حوالي 04 سنوات و 50 سنة، رحمة الله عليهم".

ويتعلق الأمر برجل وزوجته وأبنائهم الخمسة وشخصين من عائلته.

وفي ولاية سطيف، لقي 6 آخرون حتفهم وورد في بيان مصالح الحماية المدنية أن مصالحها تدخلت على الساعة العاشرة و32 بحي الشرشورة ببلدية عين ولمان أين تم العثور على جثث 6 أشخاص من عائلة واحدة.