نحو إعادة بعث مصنع أنابيب الغاز

أكد ، اليوم الثلاثاء، وزير الصناعة ، أحمد زغدار في أول محطة من زيارة العمل التي يقوم بها إلى ولاية تبسة، على اعادة انعاش وبعث مصنع أنابيب الغاز TGT، الذي كان تابع للمجمع العمومي إيميتال.

وأوضح بيان وزارة الصناعة ، أن المصنع كان ينتج 60.000 طن سنويا من الأنابيب الفولاذية وملحقات الربط قبل أن تحول ملكيته الى البنك الجزائري الخارجي في 1999 كبديل عن الديون المسجلة عليه لصالح هذا البنك. و

في تعقيبه على وضعية هذه المؤسسة، أوضح زغدار أنه يتم حاليا دراسة مسألة إعادة انعاش وبعث هذا المصنع من جديد، حيث تجري محادثات ومفاوضات مع البنك الجزائري الخارجي لدراسة هذه المسألة والوصول لحل نهائي ودائم بشأن هذا المصنع.

وأكد بأن الملف سيكون على طاولة مجلس مساهمات الدولة في غضون ثلاث أشهر لإيجاد حل نهائي لوضعيته سواء عن طريق شراكات مع مستثمرين وطنيين أو أجانب. وقال في هذا الخصوص " من غير المعقول أن يبقى مصنع بهذا الحجم في هذه الوضعية". وتندرج هذه الخطوة، يضيف الوزير، في إطار تعلميات رئيس الجمهورية وتوجيهات الوزير الأول بإنعاش المؤسسات العمومية المتوقفة.