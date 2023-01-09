لوغريت كشف عما تفكر فيه فرنسا سرا..

كشف رئيس الاتحادية الفرنسية لكرة القدم، نُوال لوغريت، عن الوجه الحقيقي للكرة الفرنسية، من خلال تهجمه على الأسطورة زين الدين زيدان بطريقة "مخجلة"، أثبتت للمرة الألف أن فرنسا تتعامل مع مزدوجي الجنسية وأصحاب البشرة السمراء بطريقة "عنصرية" لا تمت بصلة لشعار جمهورية نابوليون بونابرت.

الضجة الكبيرة التي تحدثها تصريحات رئيس الاتحادية الفرنسية لكرة القدم، نويل لوغريت، عبر إذاعة مونتي كارلو (أر.أم. سي)، هذه الساعات، ما هي إلا دليل آخر على أن فرنسا التي تتغنى بالمساواة والديمقراطية، هي في الأصل "براغماتية" الطبع همهما الوحيد مصلحتها في وقت ما قبل مصلحة الإنسان في حد ذاته.

تصريحات رئيس الكرة في فرنسا لوغريت، صاحب الـ 81 عاما، في إذاعة مونتي كارلو، بشأن الأسطورة زيدان، وما أدراك ما زيدان الذي منح لفرنسا أول لقب عالمي في تاريخها الكروي عام 1998، بتسجيله لثنائية تاريخية في مرمى حارس البرازيل في نهائي المونديال الذي احتضنته فرنسا نفسها وقيادته "الديكة" للفوز بالأورو سنة 2000 وقيادته لمنتخب الـ"تريكولور" لنهائي مونديال 2006، رسالة واضحة لمزدوجي الجنسية وذوو الأصول غير الفرنسية، لاسيما الجزائريين الذين لا يزالون يتماطلون في اختيار المنتخب الذي يلعبون له. ففرنسا تريدك عندما هي تريدك لمصلحتها وحينما لا تريدك أو بالأحرى تنتهي صلاحياتك تقذفك كما تقذف الكرة بالأقدام يمينا ويسارا.

سمعة زيدان وما قدّمه للكرة الفرنسية وللجمهورية ككل على مدار سنوات، لم تشفع له عند رئيس الاتحادية الفرنسية الذي رد ببرودة أعصاب وبكل ثقة في النفس في إذاعة مونتي كارلو، قائلا "زيدان يذهب أينما يريد، فهذا ليس من شأني ولا يعنيني.. لا أكترث لمشواره التدريبي أبدا .. لو اتصل بي هاتفيا لن أرد عليه".