هذا ما يجب إتباعه للوقاية من مخاطر تسرب الغاز

حذرت مصالح الحماية المدنية، عبر صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، من مخاطر تسرب الغاز داخل الشقق السكنية، حرصا على منع انتشار الحرائق وحفاظا على أرواح المواطنين، وذلك لمنع حدوث الحرائق والتسرب الذي يؤدى إلى وفاة المواطنين أو إصابتهم.

ولتجنب حدوث التسرب يجب إتباع التعليمات التالية:

التأكد من التوصيلات الخاصة بأنابيب الغاز الطبيعي حتى لا يحدث تآكل فيها وتسبب حدوث تسرب.

ضرورة إجراء أعمال صيانة بشكل دوري لجميع توصيلات الغاز الطبيعي داخل الشقق السكنية أو المنشآت.

ضرورة التأكد من صلاحية منافذ الهواء المتواجدة بالقرب من مصدر الغاز بداخل الشقق السكنية بالإضافة إلى التأكد من سلامة الأجهزة المتواجدة بالشقق منعًا لحدوث أي حريق.

عند الشعور بانتشار رائحة غاز لا تحاول التعامل مع مفاتيح الكهرباء بالتشغيل أو الإيقاف ولا تقم بتشغيل مراوح الشفط أو الطرد أو إشعال أي ثقاب، وقم بإغلاق مصادر الإشعال القريبة وتجنب إشعال السجائر أو تشغيل مفاتيح الكهرباء.

قم بتهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب مع التحوط من قرب نوافذ مطبخ الجار من نوافذ مطبخك.

ونظمت مديرية الحماية المدنية ، مؤخرا، عدة حملات تحسيسية للتعريف بمخاطر الغاز .