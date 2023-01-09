المدية: الإطاحة بشبكة تحترف السطو على المحلات التجارية

تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الثالث بالمدية، من وضع حد لنشاط شبكة اجرامية تحترف السطو على المحلات التجارية و المساكن.

وتعود وقائع القضية بعد تلقي قاعة العمليات لأمن ولاية المدية لمكالمة هاتفية عبر الرقم الاخضر 1548، مفادها تعرض أحد المحلات التجارية بأحد احياء مدينة المدية للسرقة من طرف مجهولين، و هروبهم الى وجهة مجهولة مستغلين ظرف الليل و الظلام، ليتم فورها التدخل في عين المكان من طرف قوات الشرطة وبعد وضع خطة محكمة وغلق جميع منافذ الحي المتواجد به المحل التجاري، تم رصد المشتبه فيهم حاملين لأكياس يسلكون أحد الطرق الثانوية للحي المنعزلة، وفور مشاهدتهم لعناصر الشرطة لاذوا بالفرار الى وجهة مجهولة، غير أن سرعة التدخل والتطويق المحكم للمكان مكن قوات الشرطة من توقيف أحد المتورطين وبحوزته المسروقات، ليتم اقتياده الى مقر الأمن الحضري لمواصلة التحقيق معه، الذي أسفر على توقيف شريكه الثاني في اليوم الموالي والتعرف على هوية اثنين منهما المتواجدان في حالة فرار، و استرجاع جميع المسروقات.

وتم تقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية الذي أمر بإيداعهما مؤسسة اعادة التربية والتأهيل بالمدية عن قضية تكوين جمعية اشرار لغرض الاعداد لجناية و جنح السرقة الموصوفة من داخل ورشة مع توافر ظروف الليل والتعدد التسلق والليل.