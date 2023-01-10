المدية: الإطاحة بشبكة لصوص المحلات التجارية

تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الثالث بالمدية، من وضع حد لنشاط شبكة اجرامية تحترف السطو على المحلات التجارية و المساكن.

وتعود وقائع القضية بعد تلقي قاعة العمليات لأمن ولاية المدية لمكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر 1548، مفادها تعرض أحد المحلات التجارية بأحد أحياء مدينة المدية للسرقة من طرف مجهولين، وهروبهم إلى وجهة مجهولة مستغلين ظرف الليل والظلام، ليتم فورها التدخل في عين المكان من طرف قوات الشرطة وبعد وضع خطة محكمة وغلق جميع منافذ الحي المتواجد به المحل التجاري، تم رصد المشتبه فيهم حاملين لأكياس يسلكون أحد الطرق الثانوية للحي المنعزلة، وفور مشاهدتهم لعناصر الشرطة لاذوا بالفرارإلى وجهة مجهولة، غير أن سرعة التدخل والتطويق المحكم للمكان مكن قوات الشرطة من توقيف أحد المتورطين وبحوزته المسروقات، ليتم اقتياده إلى مقر الأمن الحضري لمواصلة التحقيق معه، الذي أسفر على توقيف شريكه الثاني في اليوم الموالي والتعرف على هوية اثنين منهما المتواجدان في حالة فرار، و استرجاع جميع المسروقات.

وتم تقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية الذي أمر بإيداعهما مؤسسة اعادة التربية والتأهيل بالمدية عن قضية تكوين جمعية اشرار لغرض الإعداد لجناية و جنح السرقة الموصوفة من داخل ورشة مع توافر ظروف الليل والتعدد التسلق والليل.