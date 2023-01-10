هكذا تم اقتسام "غنائم" الفساد

يواجه عشرات المتهمين في الملف رقم 00044، المبرمج يوم الأربعاء بالغرفة الثالثة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمحكمة عبان، تهمة الإخفاء والتصرف في ممتلكات رجال الأعمال المدانين في قضايا الفساد، حيث استغلوا العلاقة العائلية والمهنية مع رجال الأعمال خلال تواجدهم في المؤسسات العقابية للتحايل على القضاء وللتصرف في الممتلكات المنقولة، وكذا محاولة ممارسة ضغوط على المتصرفين الإداريين وعرقلة سير العدالة.

ويعد رجل الأعمال محي الدين طحكوت أكثر المدانين الذين ارتبط اسمهم بمتهمين آخرين في الملف، إذ يواجه عدد من المقربين منه تهما تتعلق بعرقلة سير العدالة وإخفاء عائدات إجرامية والتصرف فيها، ومن المتهمين المقربين من طحكوت المتهم "ج. ا"، وهو عضو بلجنة النقل بشركة النقل الجامعي، إضافة إلى مهامه المتمثلة في دور المراقبة لمختلف حظائر النقل، وتمكنت التحقيقات القضائية من ضبط مركبة من نوع "هيونداي أكسنت أر بي" بحوزته دون وجه حق.

كما أن المتهم، وهو صهر المتهم طحكوت محي الدين، تم تنصيبه بعد دخول صهره إلى السجن في منصب أعلى من طرف مدير الموارد البشرية، بإيعاز من المدعو طحكوت بلال، ومن دون قرار تنصيب صادر عن المتصرف القانوني "ك.ز" الذي يُتابَع بدور في نفس القضية لواقعة تحرير 3 شيكات لا يقل أي منها عن قيمة 1.1 مليار سنتيم لفائدة أبناء عائلة طحكوت.

أما مستشار طحكوت محي الدين المتهم "ص.ن"، فتتهمه النيابة بالحصول على عدة مزايا، منها مركبات فخمة من مختلف العلامات، باستغلال المنصب الذي كان يتقلده، وجمع الأموال التي تعد من عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد، ليقوم بإعادة بيعها مستفيدا من نسبة الربح واستلام المبالغ المالية بتسويتها مع المصلحة التجارية، تستدل النيابة لتأكيد ذلك بكم المركبات المسجلة باسمه على مستوى مكتب عبور السيارات.

وتملك المتهم بين سنتي 2018 و2020 عدة سيارات فخمة، منها 3 سيارات "هيونداي" رباعية الدفع، إضافة إلى حيازته لمركبة من نوع "هيونداي سنتافي" بواسطة وثيقة إدارية تتمثل في بطاقة صفراء منتهية الصلاحية، وذلك دون أن يقدم للقضاء تبريرات موضوعية تثبت الحيازة القانونية لهذه المركبات.

من جانب آخر، يواجه 4 أفراد من عائلة "ت" تهمة إخفاء ممتلكات تعود لعائلة طحكوت، وكذا التصرف فيها بإعادة بيعها.

وفي تفاصيل القضية، قام المتهم طحكوت علي، الموجود حاليا بالسجن، قبل حبسه بإحضار 8 مركبات من نفس النوع "هوندا" بمفاتيحها دون وثائق، وقام بإخفائها في مستودعات لعائلة "ت" الواقعة في منطقة الرغاية، كما أخطرهم أن المركبات ملك للمتهم طحكوت رشيد الموجود بالسجن، ليقوم أفراد العائلة بالتستر عنها إلى غاية تفتيش منازلهم.

كما يتابع أفراد العائلة لوقائع تتعلق باقتناء عقارات منقولة وغير منقولة بأموال مشبوهة المصدر، فقد قام الأخوان "س.ت" و "ع.ت"، اللذان كانا يتعاملان تجاريا مع صديقهما طحكوت علي، في الآونة الأخيرة بشراء 4 محلات بمدينة الرويبة، فُتح بإحداها بيزيريا فخمة، كما قام "س.ت" بشراء قطعة أرض بالرغاية قيمتها حوالي 7 ملايير سنتيم.

وتوصلت النيابة في مارس الماضي إلى استرجاع 5 مركبات من نوع "هوندا" دون وثائق ودون ألواح الترقيم، وكذا كمية كبيرة من المفاتيح ولوحات التحكم الخاصة بمركبات مختلفة الأنواع، مع استرجاع مختلف الوثائق متمثلة في نسخ من البطاقات الصفراء الخاصة بمركبات "هيونداي"، من خلال تفتيش مسكن المتهم "ت.س"، وكذا استرجاع سيارة من نوع "تيقوان"، دراجة نارية، وكذا دراجة نارية ذات 4 عجلات من مسكن المتهم "ت.ع"، حيث عُثر أيضا على كمية معتبرة من الحبوب المهلوسة من نوع "بيوزينون 25 مع".

وعلمت "الخبر" من مصدر مطلع على القضية أنه بعد إيقاف طحكوت محي الدين وأخيه رشيد، اتصل طحكوت سيد علي بصديقه المتهم "ت.س" وعرض عليه شراء حوالي 50 سيارة من نوع "هيونداي" على دفعات، ين قام الأخير بشرائها وبيعها بالسوق الموازية. وفيما يتعلق بالمتهم "ع.ا" الذي قام باستئجار مستودعين على مستوى الشباشب بخميس الخشنة، وهذا قصد ركن المركبات الجديدة التابعة لشركة طحكوت، وتوصلت عمليات التفتيش إلى ضبط وحجز 9 مركبات فخمة من مختلف الماركات العالمية في مستودعه، إلى جانب ضبط وحجز 17 أخرى في مستودعه الثاني.

وكانت عملية التفتيش التي قامت بها مصالح الأمن للحظيرة الكائنة بحي قايدي في برج الكيفان، والتي كانت مؤجرة للمتهم "ب.ا" ويدفع تكاليف إيجارها المتهم طحكوت ابراهيم، عملية إيجابية، إذ تم ضبط وحجز 24 مركبة فخمة من مختلف الماركات العالمية.

أما خلال تفتيش مستودع بحي بلهادي في بلدية حمادي بولاية بومرداس، كان المتهم "ع.ا" يقوم باستغلاله في ركن المركبات، فقد تم ضبط وحجز 5 مركبات فخمة من مختلف الماركات العالمية.

وفي مارس الماضي، تمكنت مصالح الأمن، خلال تفتيش حظيرة خاصة بركن قوارب النزهة والدراجات المائية في المرسى، من استرجاع قارب نزهة خاص بالمدعو طحكوت محي الدين كان مركونا هناك منذ 5 سنوات، مقابل مبلغ مالي قدره 68 مليون سنتيم للسنة، ولم يتم إخراجه إلى البحر إلى غاية تاريخ الحجز.

وفيما يتعلق بالمبالغ المالية والمعادن الثمينة، علمت "الخبر" من مصدر مطلع على القضية أن التحريات توصلت إلى أن المسماة "ب.ف"، وهي قريبة المتهم طحكوت محي الدين، تملك ببنك الفلاحة والتنمية الريفية عدة حسابات بنكية، أحدهما بالعملة الصعبة برصيد تجاوز 132 ألف أورو، والثاني حساب بنكي بالعملة الوطنية برصيد 4 مليار سنتيم، وآخر بحساب بنكي بالعملة الوطنية بقيمة 300 مليون سنتيم، دون وجود تبرير مشروع لمصدر الأموال المودعة في الحسابات البنكية الخاصة بها. وإلى جانب هذه المبالغ، عُثر لدى المعنية على تشكيلة مجوهرات من معدن الذهب تجاوز وزنها 4 كغ، دون وجود تبرير مشروع لمصدر المجوهرات، في حين عثر على مبلغ 7 مليار سنتيم لدى زوجة المتهم حميد طحكوت الثانية عند تفتيش منزلها.

في سياق متصل، اشترى علي بن طحكوت محي الدين، بين سنتي 2016 و2020، مجموعة من المجوهرات بلغت قيمتها المالية 10 ملايير سنتيم من المتهم "ع.م" الذي يواجه تهمة تبييض الأموال، حيث اقتنى سيارتين من نوع "هيونداي ازيرا" مسجلتين باسمه بقيمة مالية واحد مليار سنتيم دون ملفهما القاعدي، أي ببطاقة السير المؤقتة باسمه فقط، كما اقتنى مجموعة سيارات قام ببيعها بين سنة 2017 و2018 كلها من مجمع طحكوت.

وتشكل هذه الوقائع جزءا من الملف رقم 00044 الذي يضم 72 متهما، ووُجهت لهم جميعا تهم مشتركة تتعلق بتبييض الأموال عن طريق تحويل ممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية لإخفاء وتمويه مصدرها، إساءة استغلال الوظيفة، إخفاء أموال غير مشروعة ناتجة عن الفساد، وجنح أخرى نص عليها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، في حين يتابع أفراد من عائلة محي الدين طحكوت، وهم كل من علي، رشيد، ابراهيم في الملف رقم 0041 أيضا بتهم تبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني وفي إطار جماعة إجرامية، وكذا جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية بغرض إثبات حق أو شخصية أو صفة أو منح إذن.

وقد قررت النيابة ضم جميع القضايا التي يُتابَع فيها كل من سعيد بوتفليقة ورجال الأعمال الذين تجمعهم علاقة به، على غرار الإخوة كونيناف، علي حداد، ومحي الدين طحكوت، وذلك نظرا لوحدة الأطراف والموضوع والسبب، أي ارتباط عدة متهمين بحكم القرابة العائلية أو المهنية مع رجال الأعمال المدانين في قضايا فساد، والذين يرتبطون بدورهم بالمتهم سعيد بوتفليقة، ومن المقرر أن يمثل المتهمون أمام الغرفة الثالثة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمحكمة عبان يوم 11 جانفي، بعدما تم تأجيل الجلسة مرتين بطلب من الدفاع لدراسة الملف وتحضير الدفاع مع موكليهم، لتغلق آخر ملفات الفساد المالي لأوليغارشيا السلطة السابقة.