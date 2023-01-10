العاصمة: توقيف مروجي المهلوسات بباب الزوار

تمكنت فرقة مكافحة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات بمقاطعة الشرطة القضائية الثانية بباب الزوار (الجزائر العاصمة) من توقيف شخصين وحجز 703 قرص من المؤثرات العقلية، حسب ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان لأمن ولاية العاصمة.

وأوضح المصدر أن مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة مكافحة الإتجار غير الشرعي للمخدرات بمقاطعة الشرطة القضائية الثانية باب الزوار، تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في الترويج والمتاجرة بالمؤثرات العقلية، مشيرا إلى أن التحريات التي باشرتها الفرقة تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، مكنت من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما ما بين 25 و28 سنة إلى جانب ضبط وحجز 703 قرص من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 38 مليون سنتيم جزائري من عائدات الترويج إضافة إلى هاتفين نقالين (2) ومركبة سياحية تستعمل في نقل السموم.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة للنظر في ملفهم عن قضية الحيازة والنقل والتخزين والترويج والمتاجرة بالمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة.