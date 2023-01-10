غليزان: توقيف 3 أشخاص يوهمون الناس بالهجرة غير الشرعية

فـي إطار محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر،تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة وادي ارهيو في غليزان، من تفكيك جماعة إجرامية منظمة متكونة من 03 أشخاص مختصة في النصب على الأشخاص من خلال إيهامهم بتنظيم رحلات هجرة غير شرعية مقابل مبالغ مالية.

وجاء هذا إثر شكوى تلقتها ذات المصلحة من الضحية مفادها تعرضه إلى النصب، والذي طال مبلغا ماليا يفوق 100 مليون سنتيم من قبل شخص قام بإيهامه بمساعدته على الهجرة غير الشرعية عبر البحر من إحدى سواحل الولايات الغربية للبلاد.

وبعد التحريات الميدانية التي قامت بها المصلحة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.وقد مكنت التحقيقات التي باشرتها ذات المصلحة مع المشتبه فيه من تحديد هوية وتوقيف شريكيه في العملية من بينهم امرأة، والذين ينحدرون من إحدى الولايات الساحلية الغربية للبلاد.

وقد تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم عن قضية القيام بتدابير الخروج غير المشروع من التراب الوطني في إطار جماعة إجرامية منظمة، والنصب.