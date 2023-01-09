دريانكور يفقد البوصلة

يتكهن السفير الفرنسي السابق في الجزائر كزافيي دريانكور بـ "انهيار وشيك للجزائر"، متسائلا إن كانت بلاده ستلقى نفس المصير بعد الجزائر. واعتبر مراقبون بأن ما جاء في نص نشره الدبلوماسي المتقاعد في صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية فقدان للبوصلة ولعب على هامش التاريخ وعجلة الزمن.. ومجريات الأحداث.

يظهر السفير كزافيي في منشوراته "أبوية" معتادة لدى القوى التقليدية في فرنسا، فقد اتضح لمراقبين بأن تحليلاته مجانبة لأحداث التاريخ وصيرورة الزمن.. فالدبلوماسي المتشائم حول مستقبل الجزائر نسي أن يتحدث عن انتكاسات فرنسا في إفريقيا بالدرجة الأولى، وغرقها في القارة السمراء بسبب النظرة الاستعمارية.

وفي نظر محللين، فإن توقعات السفير السابق حبيسة الزمن (القرن العشرين وليس القرن الحادي والعشرين)، إذ يجزم مراقبون بأن هذه النظرة هي التي أغرقت فرنسا في مالي وبوركينافاسو وإفريقيا الوسطى، في انتظار المزيد من الغرق في الرمال الإفريقية في العقد القادم.

وتساءل جزائريون أمس إن كانت خرجة الدبلوماسي تشويشا صريحا على مسار التهدئة المنتهجة بين الرئيسين تبون وماكرون، خاصة أن تبون، في حواره الأخير مع الصحيفة ذاتها، قد اشترط على الجانب الفرنسي التخلص من عقدة المستعمر والتعامل مع الجزائر كقوة إفريقية لا تمت بصلة لما كانت عليه في وقت سابق، وأضحت مؤخرا ضامنا لاستقرار المنطقة، متحملةً بحكم موقعها ومبادئها أعباء كبيرة للتكفل بأزمات القارة الإفريقية وعناصر الهشاشة التي افتعلتها السياسة الاستعمارية في القارة، إذ لا تزال بلادنا تقود جهودا كبيرة للتكفل بأزمات الهجرة والغذاء والإرهاب والتغيرات المناخية.

وينكر كزافييه في منشوره العتبة الديمغرافية والاقتصادية والجغرافية والمكانة الجيوسياسية التي بلغتها الجزائر، وما يمكن أن تلعبه إقليميا وقاريا من دور ريادي، ففي عالم تتسارع أحداثه ويتجه نحو تغير الأقطاب، يرسم الدبلوماسي الفرنسي صورة قاتمة عن مستقبل بلد سيفرض نفسه قطبا استراتيجيا بفضل الدور الذي يلعبه في الساحل والأمان الطاقوي الذي توفره للقارة العجوز، ومؤهلات طبيعية وجيواستراتيجية أخرى تمنحه دور الشريك لأوروبا التي لن تفرط في بلد يعتبره قادتها شريكا وعمقا أمنيا ولاعبا أساسيا في حوض المتوسط.

ويجمع متابعون أيضا على أن منشور درينكور يكشف اختلاف وصراع المواقف الفرنسية من الجزائر ما بعد 2019، وما بعد أزمة خريف 2021، وهما محطتان كشفتها مصدر المواقف المعادية من قبل أقطاب فرنسا التقليدية، والتي أشار إليها الرئيس عبد المجيد تبون في تصريحات سابقة بقوله إن هناك لوبيات مؤثرة على الرئيس الفرنسي ماكرون، يكون كزافييه أحد الناطقين باسمها.

ويقدم كزافييه في مداخلته أدلة على التدخل المباشر في الشأن الجزائري، ويشرح كيف حاولت الدبلوماسية الفرنسية تحت قيادته (2017/2020) توجيه الحراك الشعبي لخدمة الأجندة التي ضغطت باريس لتنفيذها بكل الطرق، وهي بالدرجة الأولى المرحلة الانتقالية.

فقد أوضح الرئيس تبون، قبل أسبوع في حوار له مع "لوفيغارو"، بأن فرنسا كانت تدفع لخيار المرحلة الانتقالية وتوظيف أذرعها في الجزائر لتنفيذها، وهي المرحلة التي كان كزافييه فيها سفيرا لباريس في الجزائر.

ويلاحظ مهتمون بالعلاقات الثنائية أن منشور كزافييه يضع محددات من تعتبرهم فرنسا التقليدية في الجزائر أصدقاء أو أعداء، وفي نظرهم ما تزال فرنسا تعتبر الجزائر قضية داخلية، وهي القوى التي لن تغفر للرئيس ماكرون الحياد عن الأبوية الاستعمارية والتفريط في مسلمات الماضي الاستعماري أو ملف الذاكرة الذي يرهن مستقبل العلاقات بين البلدين في نظر سلطات ما بعد 2019 في الجزائر.

ويشكل تصريح كزافييه ضغطا على ماكرون الذي أبدى ليونة ووضوحا في بعض الملفات التاريخية (مؤرخون يعتبرون الاعتراف باغتيال علي بومنجل وموريس أودان على يد الجيش الاستعماري إنجازًا من الجانب الباريسي في عهد ماكرون)، فيما يعتقد البعض بأن كزافييه وقوى تقليدية تمارس نوعا من العرقلة لإيجاد الآليات المناسبة للمضي قدما في إنقاذ العلاقات بين باريس والجزائر، خاصة أن الرئيس تبون أوضح أنه باستطاعة الرئيس ماكرون أن يجسد الجيل الجديد المُنقذ للعلاقات بين بلدينا، غير أن جزءًا من فرنسا الرسمية معاد لهذا التوجه، بل لا يعترف به.

ومن المتوقع أن يضاعف السفير السابق من تصريحاته التحريضية ضد الجزائر، ويستثمر في بعض ممارسات السلطة التي ما تزال محل انتقاد قوى سياسية معارضة، خاصة ما تعلق بالتضييق على النشاط السياسي والإعلام، والقبضة الأمنية على الفضاء العام، وغير دلك من الممارسات التي تستغلها القوى المعادية للجزائر لتصفية حساباتها.