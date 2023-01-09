قوجيل يرد على تصريحات السفير الفرنسي السابق

أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أن الجزائر الجديدة حافظت على استقلال القرار السياسي واستعادت مكانتها في المحافل الدولية ما أقلق الأعداء وامتدادهم في الخارج.

وردا على تصريحات السفير الفرنسي السابق بالجزائر كزافيي دريانكور التي تضمنت تصريحات عدوانية حول الوضع في الجزائر، أكد قوجيل أن هذه مناورات من طرف الذين مارسوا مسؤوليات تخص بلادهم في الجزائر من أجل مهاجمتها ، وكذلك كون مخلفات الاستعمار مازالت موجودة . وتابع رئيس مجلس الأمة قوله أن "هذه المرحلة يجب أن يفهموا أننا تجاوزناها وجزائر اليوم ليست جزائر الأمس".