استفزاز مفضوح

هناك مقولة يحفظها الجزائريون عن ظهر قلب وتوارثوها جيل بعد جيل، وهي عندما تنتقد فرنسا الجزائر، فهو مؤشر على أنها في الطريق الصحيح، وعندما ترميك بالورد، فذلك دليل على تضييع بوصلة الاتجاه. ضمن هذه الزاوية تدخل تصريحات السفير الفرنسي السابق دريانكور التي كانت لعبة للكلمات المتقاطعة لا تحتاج لجهد لكشف كلمة السر.

مثلما دفع قصر الإيليزي في وقت سابق برنار باجولي للخروج إلى الساحة لإلقاء بعض التصريحات والمواقف التي تستفز مشاعر الجزائريين قصد إخراج قصر المرادية عن صمته ومعرفة ما يفكر فيه، مثلما دفع تيار اليمين المتغلغل في سرايا الحكم بباريس السفير السابق دريانكور للعمل بالمثل لدفع الجزائر لتحقيق مآرب فرنسية. وضمن هذا السياق تعتبر خرجة دريانكور، في سياق محاولة كسر الصمت عن مفاوضات تجري في الخفاء ولا يراد لها أن تكشف حتى لا تجهض أو يتم إجهاضها ككل مرة كون العلاقة بين الجزائر وفرنسا فريدة من نوعها وتحكمها وتتحكم فيها معطيات هي الأخرى فريدة من نوعها، لأن المتستر فيها أكثر بكثير مما هو ظاهر للعيان ومعروف لدى الرأي العام في البلدين.

يستغل حاكم الإيليزي ملف العلاقات الجزائرية لكسب ود "اللوبيات وجماعات الضغط" في المجتمع الفرنسي لفائدة دعم مواقعه السياسية، خصوصا في المواعيد الانتخابية التي تلعب حالة "السلم والحرب" مع الجزائر فيها دورا أساسيا في حسم نتائجها لهذه الجهة أو تلك، مثلما تستعمل السلطة في الجزائر هي الأخرى جودة أو سوء العلاقة مع باريس، للحفاظ على مواقعها، خصوصا في أوساط الأسرة الثورية على وجه الخصوص، نظرا لما تمثله من ثقل معنوي وسياسي وتاريخي تحتاج إليه أي سلطة في الحكم.

هذا يعني أن طي صفحة الماضي، كما تريده فرنسا، ليس في "أجندة" لا جزائريي جيل الثورة ولا في "مفكرة" جيل ما بعد الاستقلال، وهذا ليس عصبية لصقت بالجزائريين كما قد يظن ماكرون أو إيريك زمور أو مارين لوبان أو ساركوزي وهولاند وغيرهم، وإنما مرده أن الجزائر احتلت ظلما طيلة 132 سنة، حدث فيها ما حدث من مآس ومن طمس للهوية الوطنية، وهي الأشياء التي جعلت بلادنا تدفع الفاتورة غالية حتى بعد استعادة السيادة الوطنية، بفعل ما خلّفته سياستها الاستيطانية من جهل وتخلف، وتجاربها النووية من مآس وكذا حقول الألغام التي زرعت في أكثر من جهة وأرض ومحطة، ولا يزال إلى يومنا هذا يتفجر من مرحلة لأخرى ويخلف ضحايا.

هذه الحقائق التي يريد ماكرون والذين سبقوه القفز عليها من وراء تفضيل عبارة "النظر إلى المستقبل" على "رؤية الماضي"، في ملف الذاكرة، كنوع من التنكر ورفض لمبدأ "الندية"، مما يوحي بأن "لا صديقنا ماكرون"، مثلما وصفه بعض المسؤولين الجزائريين، ولا غيره ممن سبقوه، قد غيّروا من الديكور، بحيث بقيت نفس "النظرة" التي كانت تنظر بها باريس إلى الجزائر. فاذا كانت باريس قد نجحت في منتصف التسعينات في جعل كل دول العالم تستطلع رأي "الإيليزي" و"ماتينيون"، قبل التفكير في أي خطوة باتجاه الجزائر (استثمار، تجارة، تعاون، شراكة...)، فلم تعد هذه "النظرية" صالحة للاستعمال اليوم في "محمية الأمس".

وهذه الرسالة لم تهضم بعد من قبل دريانكور ومن معه، بأن الجزائر مثلما تسعى لبناء علاقات اقتصادية جادة ومتنوعة مبنية على المصالح المتبادلة بنفس القدر أو أكثر، لا تريد أن تكون منطقة محجوزة لأحد. ولعل قرار الجزائر غلق مجالها الجوي أمام الطائرات الفرنسية، كرد فعل على استفزازات ساسة باريس في مسألة "التأشيرات"، كانت رسالته واضحة بأن منطق "ليّ الذراع" ولى وانتهى، والعالم بعد الحرب الروسية الأوكرانية، أعاد رسم قواعد اللعبة.