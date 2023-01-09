العدالة تفتح ملف مشروع طريق "جن جن- العلمة "

يتابع رجل الأعمال على حداد، المدان بقضايا فساد رفقة ممثلي الشركة الإيطالية "ريساني" والتركية "مابا" المكلفتين بمشروع الطريق الرابط بين ميناء جن جن بولاية جيجل ومحول العلمة سطيف، بعدة تهم بينها الاستفادة من امتيازات غير مبررة ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، وهي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

في بداية ديسمبر الماضي، حدد وزير الأشغال العمومية، لخضر رخروخ، مهلة 36 شهرا لإكمال المشروع الذي انطلقت أشغاله عام 2014 دون أن تتعدى نسبة تقدمها حدود 45 بالمائة، حيث ظل المشروع يراوح مكانه منذ سنوات رغم الأهمية الاقتصادية الكبيرة التي يمثلها على الصعيدين المحلي والوطني، وذلك نتيجة تجاوزات وخروقات في إبرام صفقته وما انجر عنها من تبعات في مرحلة التجسيد.

لم يهنأ الجزائريون بإعلان استئناف أشغال المشروع الممتد على مسافة 110 كلم، منها 45 كلم بولاية جيجل و15 كلم بولاية ميلة و50 كلم بولاية سطيف، حتى وجهت النيابة العامة للشركاء الأجانب "ريساني ومابا" تهمة الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والهيئات العمومية عند إبرام عقود وصفقات بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة والمشاركة في التبديد العمد لأموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي لصالح كيان شخص آخر، وجنحة المشاركة في مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج .

تشير جهات مطلعة إلى أن اختيار مجمع الشركات الإيطالي الجزائري عام 2014 وإبرام عقد معه من طرف الوكالة الوطنية للطرق السيارة عبر صيغة التراضي البسيط، تم دون تأكد هذه الأخيرة من القدرات التقنية والمالية رغم تحرير تقرير من طرف رئيس القسم التقني بالوكالة الذي أبلغ مديرها بالضعف المادي لشركة "ريساني" من حيث التجربة الفنية وكذا الوسائل والعتاد اللازم لإنجاز هذا المشروع، الأمر الذي أقصى شركات وطنية وأجنبية مؤهلة للمشاركة في المناقصة والتي بإمكانها إنجاز المشروع بأقل تكلفة وفي الآجال المحددة.

وتشكل هذه الوقائع قرينة ضد كل من المتهمين حداد علي والشريك الإيطالي بخصوص استفادتهما من امتيازات غير مبررة من خلال إبرام العقد معهم دون توفر الإمكانيات المطلوبة لإنجازه، كما تشكل قرينة ضد المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة ''ز.م'' وقت إبرام الصفقة في اختيار المجمع الإيطالي الجزائري ومنح امتيازات غير مبررة والقيام بخروقات أدت إلى الرفع من قيمة المشروع من 16.3 ألف مليار سنتيم إلى أكثر من 17.6 ألف مليار سنتيم ومدة الإنجاز من 36 شهرا إلى 72 شهرا وذلك من خلال إبرام عدة ملاحق رغم أن نسبة تقدم الأشغال لم تتجاوز 42 بالمائة وقتها.

أما فيما يتعلق بالشركة التركية التي لم يتم التصريح بها في الصفقة الأولى، حيث تم إدراجها في الملحق الثاني عام 2015، فترتبط بالملف انطلاقا من اتهام النيابة لعلي حداد باللجوء عبر مجمعه إلى أسلوب احتيالي يسمح له بعدم إنجاز الأشغال الموكلة له من خلال تعاقده مع شركة المناولة التركية التي لا تتوفر على الإمكانيات المادية والبشرية حسبها، في خطوة تشكل خرقا لقانون الصفقات العمومية لاسيما المادة 109.

وحسبما ورد من معلومات فإن الخطوة تستهدف إضفاء طابع الشرعية على تحويلاته بالعملة الصعبة إلى الخارج، حيث تم التنازل حتى عن حصة الأشغال الرئيسية كالأنفاق والجسور لفائدة الشركة المناولة التي تمنع الصفقة مناولتها، ما يشكل قرينة ضد "مابا" على استفادتها من امتيازات غير مبررة من الوكالة الوطنية للطرق السريعة خلال إبرام عقد المناولة.

وسبق لعلي حداد أن تعامل مع الشركة التركية في مشاريع سابقة، منها إنشاء ملعب تيزي وزو بعد مغادرة الشركة الإسبانية وكذا طريق السكة الحديدية في العقيد عباس بتلمسان بعد مغادرة الشركة الإسبانية وكذا إنشاء نفق في سد بني هارون، وهو ما يشكل قرينة ضد المتهم على استعماله لنفس الطريقة لتحويل العملة الصعبة حسب النيابة.

تحويل العملة الصعبة إلى الخارج

ويتهم في نفس الملف إطارات في الوكالة الوطنية للطرق السريعة لعدة خروقات وتجاوزات، انطلاقا من اختيار المجمع وإبرام العقد معه.ويتابع المدير العام للوكالة "خ.ع" لمراسلة وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي عام 2016 وطرحه مشكل كيفية التسديد بالعملة الصعبة والدينار للشريك الجزائري بعد رفض الصندوق الوطني للاستثمار ذلك، رغم أن الشريك الجزائري يتحصل على مستحقاته بالدينار وليس بالعملة الصعبة.

وإلى جانب ذلك أخل المتهم "خ.ع"، حسب النيابة، ببنود الصفقة القاعدية من خلال إقدامه على إضافة (8) ملاحق انجرت عنها أعباء مالية إضافية تسببت في خسائر للخزينة العمومية.من جانبه يتابع "ز.م"، المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة سابقا، بإبرام صفقة بالتراضي البسيط مع المجمع الفرنسي الجزائري ''اجيس انترناسيونال سايتي لبت" لدراسة ومتابعة ومراقبة المشروع، تقدر قيمتها بـ188 مليار سنتيم و8.7 ملايين أورو، وهو ما يشكل قرينة منح امتيازات غير مبررة من خلال إبرام العقد بالتراضي البسيط.

ويتابع كل من "خ.م"، رئيس القسم التقني للوكالة الوطنية للطرق السريعة وقت الوقائع، "ا.س" مدير التنمية والتخطيط بالوكالة و"ب.أ" مدیر أشغال الطرق السريعة في الهيئة ذاتها لموافقتهم على إضافة (8) ملاحق انجرت عنها أعباء مالية إضافية من خلال منح امتيازات مالية غير مبررة لصالح حداد.

وفي سياق متصل يتابع كل من المتهم "ح.أ"، مدير عام الصندوق الوطني للاستثمار والمتهم "ش.م" مدير التجهيز بالصندوق والمتهم "بن.ش" رئيس قسم التجهيز بتاريخ الوقائع، بالإخلال ببنود الصفقة القاعدية رقم 02/2014 من خلال تأشيرهم وموافقتهم على إضافة (8) ملاحق، ما يشكل قرينة قضائية ضدهم على إساءة استغلالهم لوظيفتهم بغرض منح امتيازات غير مبررة لفائدة المتهم علي حداد.

تمديد للآجال وتلاعب بسعر الصرف

ومن بين المتابعين أيضا رئيس اللجنة القطاعية للصفقات بوزارة الأشغال العمومية بتاريخ الوقائع "ب.ع'' وذلك لتأشيره على مقترح الوكالة الوطنية للطرق، المتمثل في زيادة في تمديد الآجال لمدة 24 شهرا، لتصبح مدة الإنجاز 60 شهرا بالرغم من عدم انطلاق المشروع والتأشير على الملحق رقم 07 الذي تم بموجبه رفع سعر الصرف إلى 1 أورو 122.52 دج رغم أن سعر الصرف المتفق عليه في الصفقة هو 1 أورو = 102,30 دج.وبالإضافة إلى ذلك قام ذات المسؤول السابق بالتأشير على الملحق رقم 8 ومنحه الموافقة بزيادة 12 شهرا للآجال وكذا زيادة في كميات الأشغال، حيث طرأت زيادة أخرى في أعباء المشروع تجاوزت 500 مليار سنتيم و10 ملايين أورو وكذا التأشير على الملاحق الأربعة الخاصة بمكتب الدراسات والمراقبة الفرنسي الجزائري، التي ترتب عنها زيادة مالية مقدرة بـ400 مليار سنتيم 14 مليون أورو، ما يشكل قرينة إساءة استغلال الوظيفة بغرض منح امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي.

ومن المقرر أن يمثل المتهمون السالف ذكرهم جميعا أمام الغرفة الثالثة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمحكمة عبان رمضان غدا الأربعاء، وتشكل الوقائع التي يتابعون فيها جزءا من ملف مشترك يتابع فيه كل من السعيد بوتفليقة ورجال الأعمال الذين تجمعهم علاقة به، على غرار على حداد، وذلك بعدما قررت النيابة ضم ملفاتهم إلى وحدة الأطراف والموضوع والسبب.