وفاة شابين اختناقا بالغاز بأم البواقي

سجلت، ظهيرة اليوم الثلاثاء، مصالح الحماية المدنية لولاية أم البواقي وفاة شابين اختناقا بالغاز .

وأفاد بيان لذات المصالح، أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية عين مليلة تدخلت اليوم على الساعة 11:49 لأجل إختناق شابين بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بالمكان المسمى حي عبد الحق بن حمودة عين مليلة ولاية أم البواقي.

وأضاف البيان، أن الحادث أسفر عن وفاة شابين اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون تتراوح أعمارهم بين 23-25 سنة. وتذكر الحـمايـة المدنيـة المواطنين بضرورة التقيد بالاجراءات الوقائية ، والحذر من استعمال مختلف وسائل وأجهزة التدفئة ، مع الحرص على ترك منافذ للتهوية ، ومراقبة مخارج الغازات المحترقة.