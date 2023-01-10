تيبازة: الإطاحة بشبكة متورطة في أبحاث أثرية

أطاحت مصالح الدرك الوطني بحجوط (تيبازة) بشبكة متورطة في أبحاث أثرية بدون رخصة بإستعمال تجهيزات حساسة بالإضافة إلى ممارسة الشعوذة.

وأوضح بيان لذات المصالح، أن الأمر يتعلق بجمعية أشرار تقوم بأبحاث أثرية بدون رخصة تنشط عبر شتى مناطق الوطن وذلك باستعمال تجهيزات حساسة وتتكون من 7 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و 50 سنة. وتعود حيثيات القضية إلى قيام أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني لحجوط بعملية مداهمات واسعة النطاق بإقليم الإختصاص، حيث لفت انتباههم سيارتين سياحيتين مشبوهتين بجانب الطريق بالمنطقة المسماة "رنو".

وعند التفتيش الأمني الدقيق للسيارتين تم العثور في المركبة الأولى على جهاز كشف المعادن صنع أجنبي متصل بجهاز هاتف لوحي فيما عثر داخل السيارة الثانية على مجموعة من الأعشاب و العقاقير، منها جثة طائر الهدهد و ريشة طاووس. كما عثر داخل السيارة الثانية على مادة الكبريت و مجموعة من الكتب والمخططات تستعمل في ممارسة السحر والشعوذة وتحديد المواقع، حيث تم توقيف جميع راكبي السيارتين البالغ عددهم 7 أشخاص، وفقا للبيان.

وإثر ذلك تم إعداد ملف جزائي ضد المشتبه فيهم و تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا تضمن جنح"تكوين جمعية أشرار" و "إجراء أبحاث أثرية بدون رخصة" و "عدم إخضاع تجهيزات حساسة لرخصة مسبقة" و "النصب والاحتيال و ممارسة السحر والشعوذة".