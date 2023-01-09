المنتخب السنغالي ثالث القادمين إلى الجزائر

وصل اليوم الثلاثاء وفد المنتخب السينغالي للمحليين إلى ولاية الطارف عبر المعبر البري الحدودي "العيون" قادما من تونس على أن يتجه إلى ولاية عنابة تحسبا للمشاركة في منافسات بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين (شان 2022) التي ستحتضنها الجزائر من 13 يناير إلى غاية 4 فبراير 2023.

وحل الوفد السينغالي الذي يضم 23 شخصا بالمعبر الحدودي البري ببلدية العيون الحدودية قبل أن يستقل حافلة ستنقله إلى ولاية عنابة التي ستحتضن جزءا من منافسات هذه البطولة.

وكان في استقبال الوفد السينغالي الذي سيشارك في هذه التظاهرة الرياضية الإفريقية رئيس رابطة عنابة الجهوية لكرة القدم عمار بهلول و رئيسا الرابطتين الولائيتين للاختصاص بكل من عنابة و الطارف إضافة إلى سلطات بلدية العيون وأعضاء من لجنة التنظيم الجزائرية المشرفة على هذا الحدث الرياضي القاري.

وعبر احد مسؤولى الوفد السينغالي في تصريح لوسائل إعلام محلية عن ارتياحه الكبير للاستقبال الجيد الذي حظي به الوفد مبرزا أن ا"لجزائر والسينغال تجمعهما أخوة تاريخية صادقة".

ويخوض المنتخب السينغالي منافسات بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين في المجموعة الثانية رفقة منتخبات كل من جمهورية الكونغو الديموقراطية وأوغندا وكوت ديفوار.

وكان منتخبا الموزمبيق وغانا أول المنتخبات المشاركة في الدورة وصولا إلى الجزائر، وينتظر أن يصل بعد قليل إلى ولاية الطارف، وفد منتخب السودان عبر المعبر الحدودي أم الطبول.