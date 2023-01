CHAN-2022: La sélection angolaise arrive à Alger

L'équipe angolaise de football A', finaliste malheureuse lors de l'édition de 2011, après sa défaite devant la Tunisie (3-0) espère créer l'exploit lors du 7e Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023) en Algérie (13 janvier - 4 février), et rejoindre le cercle fermé des nations sacrées.

L'Angola a connu une campagne incroyablement impressionnante pour se qualifier au Championnat d'Afrique des Nations 2022. Lors des deux tours des éliminatoires, les Antilopes se sont déchaînées en commençant par une victoire 3-0 sur l'île Maurice, avant d'anéantir l'Afrique du Sud par une victoire 6-1 au match retour.

Faisant partie d'un groupe composé de trois équipes dont les ténor, le Mali et la Mauritanie, les Antilopes participeront à leur quatrième Championnat et elles espèrent que leur forme lors des qualifications se poursuivra dans le tournoi avec l'espoir de faire mieux que leur dernière apparition en 2018. Lors de cette édition, les Angolais ont été éliminés en quarts de finale, après avoir concédé la défaite contre le Nigeria (2-1).

Sa première sortie oranaise face au Mali, sera un véritable quitte ou double. Le vainqueur pourrait mettre un pied en quarts de finales.

En prévision de cette 7e édition, la sélection angolaise de football a effectué un stage de préparation au Portugal avec quatre matchs amicaux au programme, contre le club portugais d'Olhanense (2-1), et Benfica B (1-0). Le coach angolais a également programmé deux autres rencontres dont une contre le Servette de Genève (Suisse) le 10 janvier.

L'entraîneur de la sélection A' , Pedro Gonçalves en poste depuis 2019, possède une carte de visite impressionnante, avec un passage réussi avec l'équipe nationale des moins de 17 ans, qu'il a menée à sa première Coupe du monde U-17 de la FIFA en 2019 au Brésil. Sous sa direction, Gonçalves a réussi à amener l'équipe senior vers de plus hauts sommets. L'année 2022 a été l'une des meilleures pour l'équipe. Les Palancas Negras ont remporté huit de leurs 12 matchs et n'ont perdu qu'une seule fois, ce qui leur a permis de se qualifier pour leur quatrième CHAN, qui s'est déroulé en Algérie.

Pour mener à bien sa sortie algérienne, le coach angolais compte sur le talent de nombreux joueurs tels que les défenseurs Augusto de Jesus Corte Real Carneiro (27 ans), sociétaire de Petro Luanda, et Joaquim Paciencia (26 ans) de Sagrada Espérança, et le jeune attaquant Ambrosini Ant?nio Cabaça Salvador(20 ans) qui évolue à Sagrada Esperança.

Pedro de Luanda, reste le porte-drapeau du football angolais, et son représentant régulier dans les compétitions continentales. Le club a participé à neuf reprises à la Ligue des champions de la CAF et sa demi-finale de la saison 2021-22 est sa meilleure performance dans la compétition. Ils ont également représenté le pays à sept reprises en Coupe de la Confédération de la CAF.