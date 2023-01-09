شبيبة القبائل تدخل "حقبة جديدة"

أكدت عدة مصادر إعلامية، اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارة شركة "موبيليس" برئاسة المدير العام شوقي بوخزاني، وافق على عملية شراء 75% من أسهم فريق شبيبة القبائل.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن وافق أعضاء الجمعية العامة لشبيبة القبائل، قبل أسبوعين، بالإجماع على بيع أغلبية أسهم النادي لشركة "موبيليس".

وبعد أن تأكدت موافقة طرفي الصفقة، باتت شركة "موبيليس" المساهم الرئيس في شركة الفريق، وستشرع في تنصيب مجلس إدارة جديد.

وبهذا يدخل النادي الأكثر تتويجا بالجزائر في حقبة جديدة تحت قيادة الشركة العمومية، التي ستسعى في خطوة أولى إلى إنقاذ الفريق من السقوط هذا الموسم ثم العمل على إرجاع "الكناري" إلى منصات التتويج المحلية والقارية.