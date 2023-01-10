توضيح حول وفاة قاصر بطلق ناري

نشرت مديرية الأمن الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا، حول قضية مقتل قاصر بطلق ناري في دائرة براقي بالجزائر العاصمة.

وجاء في البيان "على إثر تنفيذ عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة براقي بأمن ولاية الجزائر، لإذن نيابي بتفتيش أحد المساكن، اليوم 10 جانفي 2023، والذي أسفر عن توقيف شخصين وحجز ما يزيد عن 1000 قرص مهلوس وكمية من المخدرات، فُوجئ عناصر التشكيل الأمني بمحاولة بعض شباب الحي عرقلة سير العملية، ما دفع أحد عناصر الشرطة إلى إطلاق عيار تحذيري، أصاب القاصر المسمى (ع.إ)، الذي نُقل على جناح السرعة إلى مستشفى سليم زميرلي بالحراش، أين وافته المنية منتصف نهار اليوم".

وأضاف بيان ذات الهيئة "في هذا الصدد، تُعلم المديرية العامة للأمن الوطني عن توقيف الشرطي تحت النظر بأحد مقرات الشرطة وإخضاع السلاح الناري للخبرة الباليستية، مع فتح تحقيق تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش".

وتقدمت المديرية العامة للأمن الوطني بتعازيها الخالصة لعائلة الضحية، مضيفة أنه سيتم إطلاع الرأي العام بنتائج التحقيق والإجراءات المتخذة، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.