حفل افتتاح "الشان" يبث في 66 دولة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن حفل افتتاح بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، المقرر هذا الجمعة بملعب نيلسون مانديلا في العاصمة، سيبث عبر 66 دولة.

وأكد الاتحاد الإفريقي، في بيان، أن نسخة الجزائر ستشهد إدخال عناصر جديدة لتحسين جودة البث التلفزيوني، منها زيادة عدد الكاميرات المخصصة إلى 24 كاميرا بالملاعب التي ستحتضن المقابلات بعدما كانت بين 10 و14 كاميرا، إضافة إلى توفير كاميرا "العنكبوت" بملعب نيلسون مانديلا.

كما سيكون المعلقون الخاصون بـ"الكاف" متواجدون في موقع الحدث مرفوقين بمجموعة من النجوم الأفارقة السابقين لتحليل المواجهات، منهم الموزمبيقي تيكو تيكو بوكواني، الإيفواري إريك بابو، لاعب بوتسوانا الدولي السابق ديبسي سيلولواني ولاعب الوسط الكاميروني السابق جويل إيبال.