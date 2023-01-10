تزويد 16 محطة تصفية بجهاز المعالجة الثلاثية

سيتم تزويد 16 محطة تصفية قيد الانجاز، على المدى المتوسط، بجهاز المعالجة الثلاثية الذي يسمح برفع القدرة المائية الموجهة لإعادة الاستعمال في مختلف القطاعات، حسبما أفاد به الديوان الوطني للتطهير.

ستسمح هذه الانجازات، التي تندرج في إطار مخطط عمل وطني على مدى سنوات قيد التنفيذ، بتعزيز التزويد الحالي المحدد بـ 16.1 مليار متر مكعب من المياه المستعملة بحصة إضافية تقدر بـ 140 مليون متر مكعب في السنة، علما أن وضع هذه التجهيزات يأتي تنفيذا للاستراتيجية الوطنية الشاملة للمياه غير التقليدية قصد مواجهة ندرة المياه.

في هذا السياق، ذكر الديوان الوطني للتطهير، بتعليمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال آخر مجلس الوزراء المتعلقة بتنشيط وتفعيل كل مشاريع محطات تصفية المياه المستعملة من أجل استغلالها للري، مؤكدا أن المياه غير التقليدية على غرار تحلية مياه البحر وتصفية المياه المستعملة التي تنتجها محطات التصفية تمثل "حلولا لضرورة الأمن المائي والغذائي وكذا احتياجات التطور متعدد القطاعات خاصة قطاعي الفلاحة والصناعة".

وفي هذا الصدد، تؤكد هذه المصالح أن إقامة جهاز المعالجة الثلاثية تترجم "في أبعادها النظامية والتنظيمية والمؤسساتية والعملية" وهذا من خلال مخطط عمل وطني متعدد السنوات قيد التنفيذ.

"تم إطلاق دراسات نضج مثل الدراسة العامة لإعادة تدوير المياه المستعملة المصفاة قصد استعمالات فلاحية وصناعية" حسبما أضاف نفس المصدر، مفسرا أن الهدف هو "استحداث خريطة وطنية لإعادة الاستعمال لكل حوض هيدروغرافي الذي يراعي الحصيلة المائية وتوجهه وخصوصيات المنطقة".

وأضاف نفس المصدر أنه تم وضع ترسانة تشريعية وتنظيمية ومعيارية من طرف السلطات العمومية لهذا الجانب من أجل "تأطير وترقية إعادة تدوير المياه المستعملة المصفاة قصد استعمالات فلاحية والوقاية من المخاطر الصحية وحماية البيئة".

وتم انجاز برنامج استثمار يمتاز بالطموح في الجزائر في مجال التطهير، الذي تجسد في توسعة لمجمع محطات التصفية المتواجدة للتوصل إلى أزيد من 200 بنية تحتية للاستغلال ولمعالجة 16.1 مليار متر مكعب من المياه المستعملة التي توافق 17 مليون ساكن، حسب معطيات الديوان الوطني للتطهير.

وسيصل هذا المجمع، الذي تتم توسعته، في 2030 قدرة معالجة تقدر بـ 2 مليار متر مكعب.

وسيوضع هذا المدخول المائي في تصرف قطاع الفلاحة لـ "إعادة استعمال غير مقيدة في الفلاحة والتي من شانها تغطية احتياجات الري لمساحة فلاحية مفيدة تقدر بـ 160.000 هكتار" حسب الديوان.