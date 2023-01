Un mineur mort par balle: Mise au point de la DGSN

La direction générale de la sureté nationale a rendu public, ce mardi, un communiqué sur l’affaire de la mort d’un mineur par arme à feu à Baraki à Alger, dans lequel elle a expliqué que les éléments de la sureté de daïra de Baraki à Alger étaient en mission d’exécution d’une perquisition dans un domicile, le 10 janvier 2023, suite à laquelle ils ont arrêté deux individus et saisi 1000 psychotropes et une quantité de drogues. Lors de cette perquisition, précise le communiqué, les policiers ont été empêchés par des jeunes d’exécuter leur mission, ce qui a poussé un policier de procéder à un tir de sommation suite auquel le mineur (A.I) a été blessé et transféré en urgence à l’hôpital Salim Zmirli à El Harrach où il est décédé aujourd’hui à midi.

Dans ce cadre, ajoute le communiqué, la Direction Générale de la Sureté Nationale a mis le policier en question en garde à vue dans un siège de la police et présenté son arme à feu à l’examen balistique et ouvert une enquête sous la supervision du procureur de la République près le tribunal d’El Harrach.

La DGSN a, enfin, présenté ses sincères condoléances à la famille de la victime et indiqué que l’opinion publique sera informée des résultats de l’enquête et des mesures prises en coordination avec les autorités judiciaires compétentes.