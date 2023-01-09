المنتخب السوداني يحل بالجزائر (فيديو)

حل المنتخب السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، بالجزائر للمشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين المقررة في الفترة الممتدة من 13 جانفي إلى 4 فيفري 2023.

وحظيت بعثة المنتخب السوداني باستقبال رسمي بالمعبر الحدودي أم الطبول قادمة من تونس التي خاضت فيها تربصا تحضيريا، ثم توجهت إلى ولاية قسنطينة.

وعبر أفراد الوفد السوداني عن سعادتهم بالاستقبال المميز بالمعبر الحدودي بين الجزائر وتونس، ما يبين متانة العلاقات بين الشعبين الشقيقين –حسبهم-.

وسيتنافس "صقور الجديان" في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات المغرب، غانا ومدغشقر بملعب الشهيد حملاوي في قسنطينة.