اللجنة المالية للبرلمان تستمع لعرض رئيس مجلس المحاسبة

استمع أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاتاء، إلى عرض تقييمي قدمه رئيس مجلس المحاسبة.عبد القادر بن معروف في إطار دراسة مشروع قانون تسوية ميزانية 2020 .

و في مستهل عرضه أكد بن معروف أن عجز الميزانية الإجمالي بلغ خلال سنة 2020 مستوى 2.160.099 مليار دج، مسجلا زيادة بمعدل 48,22 % مقارنة مع سنة 2019، وبين بأن هذا التدهور الملاحظ جاء نتيجة لانخفاض الإيرادات بمعدل 21,40 % مقابل انخفاض ضعيف لمستوى النفقات، وأوضح بأن هذا العجز يمثل نسبة 11,75 % من الناتج الداخلي الخام.

أما فيما يخص نتيجة تنفيذ قانون المالية لسنة 2020، فقد أوضح رئيس مجلس المحاسبة أنه قد سجل لأول مرة رصيدا سلبيا بلغ 1.865,046 مليار دج مقابل رصيد إيجابي ب 81,073 مليار دج سنة 2019، حيث بلغت قيمة الإيرادات بـ 5.183,351 مليار دج، مسجلة انخفاضا معتبرا بمعدل 21,40 % بالمقارنة مع سنة 2019، وقد خص هذا الانخفاض الجباية البترولية -44,62 % وايرادات الجباية العادية بمعدل -5,86 % .

وفي حديثه عن العمليات المالية للدولة، أشار بن معروف الى أن التنفيذ قد اتسم بتسجيل عجز في الخزينة وصل الى 1.739,412 مليار دج ( 9,46 % من الناتج الخام المحلي ) مسجلا بذلك انخفاضا نسبته 10,90% .

وفي هذا الصدد، أكد ذات المسؤول أن هذا العجز ساهم بقوة في زيادة الدين العام الذي أصبح يمثل معدل 52,24 % من الناتج المحلي الخام بمبلغ قدره (18.338,80 مليار دج).

وفي ختام عرضه ذكر رئيس مجلس المحاسبة بأنه، على غرار السنوات السابقة، لوحظ ضعف في الموارد الخاصة مقارنة مع تمويل الميزانية وكذا تأخر في تسديد القروض الممنوحة من الصندوق الوطني للاستثمار لاسيما تلك الممنوحة الى مؤسسة ميترو الجزائر ، زيادة عن وجود نفقات غير مطابقة لمدونة النفقات (صندوق التضامن للجماعات المحلية) ، وكذا خرق لمبدأ عدم المس بالقيود المحاسبية عند نهاية السنة والضعف في استعمال الاعتمادات المعبأة لصالح بعض حسابات التخصيص الخاص (الصندوق الوطني للبيئة والساحل والصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة).

خلال المناقشة لفت النواب إلى أن قيمة إعادة تقييم المشاريع تتضاعف نتيجة بطء الإجراءات الإدارية ونبهوا إلى أن ذلك ما يدعو إلى تجميد المشاريع والتأخر في انجازها، ومن جهة أخرى دعا أعضاء اللجنة إلى أخذ التوصيات التي تقدم في تقارير مجلس المحاسبة بعين الاعتبار ومتابعة مدى تطبيقها للحد من التسيير العشوائي للمال العام.

على صعيد آخر، حث بعض النواب على تسطير سياسة ميزانيتية للولايات المستحدثة في الجنوب والتي تقدر رخص البرامج فيها ب 18% ، وطالبوا بأن تكون هناك أكثر واقعية في التسيير ، كما تطرقوا الى مشكل التحصيل الجبائي الذي لا يسير بشكل عادي