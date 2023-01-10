وفاة قاصر بطلق ناري: بيان وكيل الجمهورية

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش بفتح تحقيق ابتدائي في قضية وفاة قاصر إثر إصابته بعيار تحذيري ببراقي (الجزائر العاصمة)، وذلك لكشف ظروف وملابسات الواقعة، مع توقيف عون الشرطة المتسبب في الحادثة، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لذات الجهة القضائية.

وجاء في البيان أنه "عملا بإحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش الرأي العام أنه بتاريخ اليوم 2023/01/10 زوالا، وفي إطار عمليتي تفتيش قانونيتين لمسكنين بناحية الكاليتوس بخصوص تحقيق مفتوح من طرف الضبطية القضائية لأمن دائرة براقي في قضية حيازة وبيع المؤثرات العقلية، والتي كانت نتائجها إيجابية بحجز كمية من المؤثرات العقلية وتوقيف المتورطين، تخللت هذه العملية محاولة مجموعة من الأشخاص عرقلة عمل الضبطية القضائية بعين المكان بغرض تخليص الموقوفين بالقوة، مما تسبب في إحداث فوضى وفي إطلاق أحد عناصر الشرطة طلقة نارية تحذيرية أصابت شخص قاصر (حوالي 16 سنة) أدت إلى وفاته بعد نقله على وجه الاستعجال إلى المستشفى".

وأضاف ذات المصدر، أن "وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش انتقل إلى المستشفى وعاين الجثة بحضور الطبيب الشرعي وأمر بتشريحها وبفتح تحقيق ابتدائي فورا في القضية لكشف ظروف وملابسات الواقعة مع توقيف عون الشرطة المتسبب في الحادثة والتحقيق جاري في القضية".