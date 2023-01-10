تجربة جديدة لقديورة

أعلن نادي ​الوكرة​ القطري تعاقده رسميا مع الدولي الجزائري ​عدلان قديورة​ حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشار الحساب الرسمي للنادي عبر صفحته الرسمية على " تويتر" : "الجزائري عدلان قديوره يدعم خط الوسط الوكراوي وينضم لقائمة الموج الأزرق قبل موقعة العربي، بديلا للإيراني ​أوميد إبراهيمي".

ولعب قديورة البالغ من العمر (36) عاما في بداية هذا الموسم لصالح الدحيل بدلا من التونسي فرجاني ساسي الذي كان مصابا وقبلها خاض تجربة في الغرافة لمدة موسمين.

ويحتل الوكرة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين عن الدحيل صاحب المركز الثاني و4 نقاط عن المتصدر العربي الذي يمتلك 19 نقطة.