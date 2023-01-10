تلاميذ وجمعية خيرية في ضيافة المجلس الشعبي

قام مجموعة من التلاميذ المتوفقين من ابتدائية المنزل وجمعية منازل الخير بالأخضرية بولاية البويرة،اليوم الثلاتاء بزيارة بيداغوجية إلى المجلس الشعبي الوطني.

وتاتي الزيارة في إطار تفتح الغرفة السفلى للبرلمان على مختلف مكونات المجتمع المدني، وتمكينها من الاطلاع على مكانة المجلس ودوره في الحياة السياسية للبلاد،

وكان في استقبال ضيوف المجلس، النائبان غربي عبد الباسط، و بقدور بن عطية بلقاسم.

و استمع الزوار ـ حسب بيان للمجلس ـ إلى عرض قدمته مساعدة تشريعية بقاعة الجلسات، تناولت فيه تاريخ هذه المؤسسة الدستورية، انطلاقا من تحولها من نظام الغرفة الواحدة إلى نظام الغرفتين، كما قدمت لهم لمحة عن تشكيلته ومهامه التشريعية، إضافة إلى شروح عن آلياته الرقابية ومهامه المخولة دستوريا.