وفاة المصور ادولفو كامينسكي المساند للقضية الجزائرية

توفي يوم امس الاثنين بباريس عن عمر ناهز 97 عاما، المصور الفوتوغرافي، ادولفو كامينسكي، الذي كان من ابرز مساندي القضية الجزائرية أثناء ثورة التحرير الوطني، حسبما علم من اقاربه.

و كان الراحل كامينسكي، مصورا فوتوغرافيا موهوبا، و كذلك "مقلدا ماهرا للوثائق" لفائدة المقاومة الفرنسية ضد النازية، و احد المساندين الكبار للقضية الجزائرية و عديد حركات التحرر عبر العالم.

و من خلال التزامه بمساندة قضية استقلال الجزائر، يكون هذا المصور قد التحق بشبكتي جونسون و كورييل الذين كانا يضمنان الجانب اللوجيستيكي لجبهة التحرير الوطني خلال الثورة التحريرية.

كما ان ادولفو كامينسكي، الذي كان يكنى ب"مقلد باريس"، يوفر الوثائق المقلدة لمناضلي جبهة التحرير الوطني، و كذا لعديد حركات التحرر الوطني في كل من امريكا اللاتينية و افريقيا.

و قد حط الرحال في سنوات السبعينات بالجزائر، حيث اقام بها قرابة عشر سنوات قبل ان يعود الى فرنسا.

و في سنة 2009، تناولت ابنته سارة مسار حياته في كتاب بعنوان "ادولفو كامينسكي، حياة مقلد الوثائق"، وبالتالي سلطت الضوء على نشاط "مقلد باريس"، احد ابطال الإنسانية في القرن العشرين.