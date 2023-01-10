الجلفة: إسعاف تسعة أشخاص اختنقوا بالغاز في دار الشيوخ

أسعف أعوان الحماية المدنية لولاية الجلفة فجر اليوم الأربعاء تسعة أشخاص من عائلة واحدة اختنقوا بالغاز بمنزلهم الواقع بدار الشيوخ.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح في بيان لها، بأن وحداتها بولاية الجلفة تدخلت على الساعة الخامسة من فجر هذا الأربعاء وخمس وثلاثين دقيقة (05:35)، من أجل تقديم الإسعافات الأولية ثم التحويل إلى المستشفى المحلي، لتسعة أشخاص من عائلة واحدة لديهم بداية اختناق على إثر استنشاقهم لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من مدفأة المنزل على مستوى حي تجزئة حميدي ببلدية دار الشيوخ.