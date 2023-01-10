أسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، وسط تجدد المخاوف من تراجع الطلب، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وذلك بعد أن أظهرت بيانات صناعية زيادة غير متوقعة لمخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 07:53 بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس المقبل بنحو 0.60 بالمائة، إلى 79.62 دولارًا للبرميل.

كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم فبراير الداخل بنسبة 0.75 بالمائة، إلى 74.53 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الثلاثاء، على ارتفاع بعد جلسة متقلبة، إذ طغت آمال زيادة الطلب من الصين على مخاوف الركود الاقتصادي.

من جهتها كشفت بيانات من معهد النفط الأمريكي، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية قفزت 14.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس جانفي الجاري.