وزارة الفلاحة تطمئن

أكد مدير ضبط وتنمية الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، علي زوبار، أن الوضع المائي بالجزائر لا ينذر بالخطر على محاصيل الحبوب، مشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى الري التكميلي لزراعة الحبوب من أجل مواجهة ندرة المياه والحفاظ على هذه الزراعة.

وأوضح زوبار، اليوم الأربعاء، في تصريح للإذاعة الوطنية أن "الري التكميلي هو فرصة لإنقاذ موسم الحبوب مؤكدا أن "الوضع لا ينذر بالخطر بالنسبة للحبوب".

وقال ضيف الإذاعة، إن المعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه (INSID) "يراقب الوضع عن كثب ويصدر نشرات تحذيرية للطقس خاصة بكل منطقة" و "في كل مرة تكون هناك حاجة، يتم تشغيل الري التكميلي".

وفي حديثه عن التحضيرات لشهر رمضان 2023، أكد زوبار توفر مخزون كاف من مختلف المنتوجات الزراعية، مشيرا إلى أن الدولة قد دأبت على تشكيل مخزونها الأمني من المنتجات الغذائية.

كما أكد توفر مخزون استراتيجي من البطاطا، مقداره 40 ألف طن، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية للبيوت البلاستيكية "المتوفرة بكميات كبيرة".