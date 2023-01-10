هذا ما تعهد به وزير الصحة للنقابة المستقلة للبيولوجيين

التقى وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مساء يوم الثلاثاء، أعضاء النقابة المستقلة للبيولوجيين في الصحة العمومية.

وأوضح بيان الوزارة، أن الوزير جدد التأكيد على رغبة واستعداد دائرته الوزارية لحل كل المشاكل العالقة في القطاع بهدف تحسين ظروف ووضعية جميع مهنيي الصحة ومنه ضمان التكفل الأمثل بالمريض.

كما استعرض ممثلو سلك بيولوجيي الصحة العمومية عددا من القضايا المطروحة وعلى رأسها ضرورة تسوية وضعية ملحقي مخابر الصحة من خلال إيجاد حل لمشكل حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية من خلال تمكينهم من الاستفادة من الترقية بصفة آلية وذلك عن طريق مراجعة القانون الأساسي الذي يحكم هذه الفئة بالإضافة إلى إعادة النظر في المهام الموكلة إليهم في نطاق عملهم وصلاحياتهم.

وأكد أعضاء النقابة على أهمية منح الأولوية والمكانة اللازمة لفئة البيولوجيين بالنظر إلى الدور الهام والكبير الذي يلعبونه في القطاع الصحي والذي أثبتته جائحة كوفيد-19.

وفي رده على انشغالات ومطالب الوفد النقابي، جدد الوزير التأكيد على أن قرار إعادة النظر في القوانين الأساسية التي تحكم القطاع والتي ستساهم في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة من قبل نقابات القطاع، مشيرا إلى تسوية العديد منها ضمن قانون الصحة الجديد. وشدد الوزير على أنه قد حان الوقت لإعطاء سلك البيولوجيين المكانة الطبية التي يستحقها ضمن المنظومة الصحية في بلادنا، مؤكدا على أهمية تطويره وتحسينه من خلال التوجه نحو مجال البحث العلمي.