مراد: ضبط كل الترتيبات لانطلاق منافسة "الشان"

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن كل الترتيبات الخاصة بانطلاق البطولة الإفريقية للاعبين المحليين (شان-2022) تم ضبطها مع الجاهزية التامة لمختلف المصالح المعنية بتأمين هذا الموعد الرياضي.

وخلال ترؤسه لاجتماع تنسيقي مع ولاة ولايات الجزائر، وهران، قسنطينة وعنابة المعنية باحتضان المنافسة، بحضور وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، تطرق مراد إلى التحضيرات الخاصة بتنظيم وسير البطولة الإفريقية للاعبين المحليين المقرر انطلاقها يوم الجمعة المقبل، مشددا على ضرورة "الوقوف على أبسط الجزئيات الممكنة من أجل تقديم أفضل صورة عن الجزائر وعن قدراتها الحقيقية في احتضان فعاليات رياضية إقليمية ودولية أخرى مستقبلا".

وأضاف أن اجتماع اليوم "يأتي أيضا من باب الاطمئنان بأننا على أتم الجاهزية لإنجاح موعد الجزائر والتأكيد بأن تنسيق الجهود متكامل بين مختلف الجهات المعنية بتنظيم هذه البطولة". بدوره، أكد وزير الشباب والرياضة على "أهمية الحضور الجماهيري لإنجاح هذه التظاهرة"، داعيا المجتمع المدني وكل الفعاليات المعنية إلى "المشاركة في توعية الجماهير بأهمية احترام الأناشيد الوطنية للمنتخبات الإفريقية المشاركة، لأن ذلك سيبرهن للجميع أن الجزائر بإمكانها تنظيم تظاهرة مهما كان مستواها الدولي".

كما أكد أنه تم إعداد "برنامج ثري بالتنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى وبإشراف الولاة المعنيين من أجل إقامة معارض وتنظيم حفلات ومهرجانات ثقافية على هامش هذا الحدث الإفريقي لإبراز صورة الجزائر الحقيقية".

من جهتهم، استعرض ولاة الجزائر، وهران، قسنطينة وعنابة آخر التحضيرات الخاصة بانطلاق هذا الحدث الرياضي، والتي شملت تأمين وصول الوفود واستقبالهم وإقامتهم وكذا المسارات السياحية المخصصة لهم، مع ضبط مختلف النشاطات والتظاهرات الثقافية التي ستنظم بالمناسبة.