الأولى مغاربيا و إفريقيا.. نجاح فريق طبي جزائري في زرع كلية لطفل

هنأ وزير الصحة عبد الحق سايحي، الفريق الطبي لزراعة الكلى بالمركز الاستشفائي الجامعي لباتنة تحت قيادة الدكتور واغلات حسام الدين نظير الجهود المبذولة بكل احترافية وروح المسؤولية والتفان في العمل، بعد نجاحه في عملية زرع كلية لطفل يبلغ من العمر 03 سنوات، والتي تعد الأولى من نوعها مغاربيا وإفريقيا.

وجاء في الصفحة الرسمية لوزارة الصحة " يشرفني أن أتقدم باسمي وباسم كافة إطارات ومستخدمي الإدارة المركزية بأسمى عبارات التقدير والعرفان للفريق الطبي لزراعة الكلى بالمركز الاستشفائي الجامعي لباتنة تحت قيادة الدكتور واغلات حسام الدين نظير الجهود المبذولة بكل احترافية وروح المسؤولية والتفان في العمل،

بعد نجاحه في عملية زرع كلية لطفل يبلغ من العمر 03 سنوات، والتي تعد الأولى من نوعها مغاربيا وإفريقيا. لقد قدمتم خدمة جليلة وإنسانية راقية وشرفتم المهنة ورفعتم من مقامها. ألف تحيّة تقدير واحترام."