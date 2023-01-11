الفريق أول شنڤريحة في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية السادسة

قام، اليوم الأربعاء، الفريق أول، السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية السادسة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الزيارة تأتي في سياق حرص القيادة العليا للجيش على الوقوف أمام درجة الجاهزية العملياتية لوحداتنا المرابطة بهذه الناحية الهامة وكذا معاينة الظروف المعيشية والمهنية للأفراد المرابطين بأقصى حدودنا الجنوبية.

وأشاد الفريق شنڤريحة بالنتائج الهامة المحققة في الميدان في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها عبر الناحية العسكرية السادسة على غرار باقي النواحي العسكرية والتي سمحت بالتصدي بطريقة صارمة لهذه الآفات الخطيرة.