الإسمنت: هذا ما ستصدره مؤسسة الشلف هذا العام

تعتزم مؤسسة صناعة الإسمنت ومشتقاته بالشلف التابعة لمجمع "جيكا" تصدير ثلاثة ملايين طن من مادة الإسمنت والكلينكر خلال السنة الجارية.

وأوضح الرئيس المدير العام لمؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالشلف، قادة دينار، اليوم الأربعاء في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش يوم تكويني لفائدة الأسرة الإعلامية بمصنع الإسمنت ومشتقاته بوادي سلي، أن مؤسسته تسعى خلال السنة الجارية لـ "تصدير ثلاثة ملايين طن من مادة الاسمنت والكلينكر نحو عدة دول مختلفة من قارات إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية".

وأشار إلى أن هذه الكمية التي ستصدر انطلاقا من ميناء وهران تتوزع ما بين 2 مليون طن من مادة الكلينكر ومليون طن من مادة الإسمنت، علما أن المؤسسة صدرت خلال سنة 2022 ما يقدر بـ 1.5 مليون طن من مادة الكلينكر فقط .

وأضاف دينار أن "رفع القدرات الإنتاجية بدخول الخط الثالث للإنتاج حيز الخدمة، إلى 4.2 مليون طن، من شأنه تلبية مختلف الطلبيات في المجال سواء على المستوى الوطني أو الدولي".

كما ذكر في هذا السياق بتقديم مصالحه لملف الاستفادة من شهادة مطابقة المعايير الأوروبية لتصدير الإسمنت، لاسيما في ظل إنتاج لأول مرة هذه السنة إسمنت الإنجازات الكبرى.

ونظمت مؤسسة صناعة الإسمنت ومشتقاته بالشلف يوما تكوينيا لفائدة إعلاميي الولاية، بغية التعرف على مختلف مراحل إنتاج هذه المادة والاطلاع على إمكانيات وقدرات إنتاج هذه المنشأة الصناعية، فضلا عن التحكم في المصطلحات التقنية ذات الصلة بمجال شعبة صناعة الإسمنت ومشتقاته.