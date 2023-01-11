ميلة: حل المجلس البلدي لشلغوم العيد

أعلنت ولاية ميلة، اليوم الأربعاء، عن تفعيل سلطة حلول والي ميلة مصطفى قريش محل المجلس الشعبي لبلدية شلغوم العيد (جنوب ميلة) بعد الانسداد الذي عرفه هذا الأخير.

وأفادت مصالح ولاية ميلة، أنّه تمّ إقرار سلطة الحلول ووضعها حيز التنفيذ ابتداءً من الثلاثاء بعدما عرفه المجلس الشعبي لبلدية شلغوم العيد في الآونة الأخيرة من انسداد أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين المتعلقة بهذا المرفق العمومي، وتمّ هذا بعد استيفاء جميع الإجراءات المعمول بها وفقا لما ورد في قانون البلدية في مواده 100، 101 و102 التي تنص على أنه يتم اللجوء إلى "سلطة حلول الوالي" في حال نفاذ جميع الوسائل المتاحة للسلطات المحلية لتقريب وجهات النظر بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي محل الانسداد.

وكلّف والي ميلة، رئيس دائرة تاجنانت لتسيير شؤون البلدية بعدما تم تنصيبه، الثلاثاء، من قبل الأمين العام لولاية ميلة والمدير المحلي للتنظيم والشؤون العامة.